狂氣李敖愛批判 私下為人客氣

（中央社記者鄭景雯台北18日電）作家李敖的博學來自他大量閱讀，凡是到過李敖家，必定對他家中收藏了滿坑滿谷的書籍印象深刻，李敖雖然愛告人、愛寫文章批判，不過私底下對人卻是非常客氣。

台北榮民總醫院今天發布李敖家屬聲明，李敖今天上午10時59分安然離世，與世長辭，享壽83歲。

李敖一生傳奇，他橫跨文化界、政治圈，曾從事房地產事業、文星雜誌主編、「求是報」發行人、文星書店總監、李敖出版社發行人、東吳大學歷史系教授、立法委員，也曾主持不少電視節目。

李敖在1995年到2009年陸續主持過近10個節目，全都獨挑大梁，節目議題多半談論李敖熟悉的歷史題材。1997年曾擔任「李敖黑白講」節目製作人的自由時報副總編輯藍祖蔚說：「李敖罵人很兇，但裡外有別，對工作人員很客氣，幾乎沒有疾言厲色。」