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自證是好人 港媒憶李敖一怒放棄移民香港

中央社2018/03/18 15:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社台北18日電）作家李敖與世長辭，享壽83歲。港媒今天報導，李敖與香港淵源甚深，還曾透過「優才計劃」申請移民香港，但因不滿香港當局要求自己證明是好人的要求「太侮辱人」，最後放棄移民。

香港明報網站報導，李敖言辭犀利，素來「語不驚人死不休」。他與香港淵源甚深，以往多次就香港問題發表言論，金句無數。

2012年，李敖曾透過「優才計劃」申請移民香港，卻因不滿香港入境處要求他解釋入獄原因、提供著作證明等手續，被當成「普通民眾」對待，最終放棄移民。

據報導，李敖怒斥香港當局「太侮辱人」，他說：「香港不懂什麼是政治犯，認為你坐過牢就是壞人，要你證明自己是好人，我怎麼去證明？吳思遠（香港導演）與高級官員溝通時說很歡迎我，但辦手續時，就拿我當一般普通移民個案來對待，我當然就不理了，就不回信了。」

李敖曾對香港「占領中環」運動發表看法，也是港媒回憶的重點。

明報報導，2014年李敖出席香港書展，並參與兒子李戡的新書「國民黨員毛澤東」發布會。會上他警告，「占中」將會影響香港繁榮，使香港走上台灣的道路。

但李敖當時也批評，北京中央硬性要求香港特首是「愛國者」，純屬胡鬧。他說，即使讓不願意合作的人當選特首，北京仍然可以「掐死你脖子」。

李敖指出，共產黨人為了國家變強，犧牲自己、犧牲別人都在所不辭，犧牲「港仔」，更在所不惜。他說：「今天香港遭遇的困難，就是這個。」（編輯：馮昭/林克倫）1070318

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