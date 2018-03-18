李敖與世長辭 有人懷念也有批判

中國大陸民運人士王丹臉書表示，李敖曾是他的偶像，雖然他最近十幾年的言行，他完全不能苟同，但仍希望大家還記得70、80年代的台灣，曾有一個人掀起過思想的旋風，並寫道：「還記得『文星』雜誌，和李敖這個名字，曾經代表的那個狂飆突進的時代。」

李敖家屬今天發布聲明指出，李敖3年前罹腦瘤，堅強求生意志一再度過難關。但去年因肺炎入院，且腦瘤惡化，雖曾做標靶治療，但腦瘤仍惡化水腦加劇，今天上午安然離世。

（中央社記者江佩凌台北18日電）知名作家李敖過世，享壽83歲。各界人士透過臉書發文悼念緬懷，擅長模仿李敖的藝人唐從聖分享與李敖的合影，表示會懷念李敖的狂；有人批評李敖作風，也有人追憶這位思想大師。

作家劉克襄也透過臉書回憶，16歲時在台中舊書攤買了李敖的書，據說是偷印的禁品，「我若有叛逆，應該就是這時萌發的吧」。

前世新大學校長、媒體觀察基金會董事長賴鼎銘臉書發文緬懷指出，「不論多少是非，他在我們這一代，留著深深地烙印」，並說，他的書當時是禁書，李敖當時寫的「胡適評傳」也是讓人大開眼界的作品，「處於威權時期，他當時的勇氣，確實讓大家視他為偶像」。

另一方面，也有人批評李敖作風。中國大陸自由派學者余杰則透過臉書發表意見說：「李敖死掉了，我很高興。」他表示，在他中學時代讀他的書受益匪淺，可惜他後來變成了他早年批判的對象，「成為共產黨的走卒，成為專制的幫凶，不知他有什麼臉面面對胡適和殷海光兩位老師。我確信他下地獄了」。

演藝界部分，有些藝人在臉書發文緬懷，也有人分享曾因工作和李敖接觸的回憶。

擅長模仿李敖的藝人唐從聖，今天在臉書放上「李敖和李敖」的合照，寫下：「您總是思路清晰，語出驚人；您總是恣意獨行，笑看眾生」，表示會懷念李敖的妙筆生珠、舌燦蓮花、風趣幽默、獨戰群雄，「永遠懷念您的狂」。

演員陳幼芳則憶及，有回模仿名嘴陳文茜上節目與李敖大師有了近距離接觸的機會，印象最深刻的是主持人蔡康永問他隨身攜帶什麼？「他從紅色外套的口袋裡，拿出了把瑞士小刀和用橡皮筋綑起來的好幾萬塊錢」。

音樂人許常德也透過臉書追憶李敖，「他去更逍遙的地方了，留給我們桀驁不遜的溫柔」。（編輯：張芷瑄）1070318