李敖病逝 李戡:不舉行活動一切從簡

李戡下午在台北榮民總醫院舉行感恩說明會時表示，他感謝醫療團隊對父親的照顧，也感謝這段時間所有關心的朋友。「關於他之後的安排，一切遵照他的意願，還有他的一貫作風，不舉行任何活動、一切從簡。」

李敖民國104年7月診斷為腦幹腫瘤，106年10月再度因肺炎住院，且腦瘤惡化，雖經標靶藥物治療，但今年1月底起，標靶藥效漸失，病況急速惡化，電腦斷層顯現腦瘤病況惡化合併水腦加劇。今天上午10時59分安然離世，與世長辭，享壽83歲。

（中央社記者陳偉婷台北18日電）作家李敖今天過世，他的兒子李戡表示，李敖安詳離開，他和母親都在旁陪伴，後續安排將遵照李敖意願及一貫作風，不舉行任何活動，一切從簡。

從李敖生病以來，屢傳死訊；但李戡說，關於李敖的傳聞很多，但狀況變糟是最近1、2個月的事情，去年一整年雖然幾次情況不好，但都是可以清楚和人溝通、意識清醒。

李戡說，從去年5月至今將近1年時間，他和父親有很多交流，父親也跟他分享很多東西，但他現在心情沉痛，希望好好休息、陪著母親，過段時間再跟大家報告。

台北榮民總醫院神經醫學中心主任王署君表示，李敖是「生命鬥士」，在做醫病溝通時都是以正向的方法討論疾病和治療，這2年多來他們也建立非常好的關係，照顧李敖也非常順利，但是很不幸，腦腫瘤惡化以後就是會有生命的期程，雖短暫經標靶治療，但再跟家屬溝通後，採安寧療護。

媒體詢問李戡，父親選擇不插管離開人世；李戡說，李敖一直是堅強、樂觀的人，不怕任何痛苦，從來沒有干涉醫師做任何治療，全權相信醫師的判斷，也感謝醫療團隊，讓他父親一次次度過難關。

王署君表示，李敖是罹患腦幹腫瘤，變化不大，但有併發症，在疾病惡化後，也短暫用過標靶治療，但病情還是惡化。罹患腦幹腫瘤者，視腫瘤惡性程度影響壽命，短則幾個月，李敖生病至今過世「算久」，因腦幹為生命中樞，當初處理就是保守療法，不會開刀。

王署君也說，李敖在意識清醒前還會跟醫療團隊開玩笑，「真的熱愛生命，也非常積極解決自己身體病痛。」（編輯：施燕飛/吳協昌）1070318