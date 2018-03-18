美中學數學測驗成績揭曉 台生滿分人數降

根據九九文教基金會資料顯示，相當於國二程度的AMC8今年有4人滿分，比前一年22人明顯退步，相當於高一程度的AMC10共3人滿分，相當於高三程度的AMC12有1人滿分。

承辦美國數學協會「2017年美國中學數學分級能力測驗（簡稱AMC）」的九九文教基金會今天發布新聞稿表示，AMC成績近日揭曉，從答題狀況來看，發現簡單的根式化簡或估算概數問題答對率約6成，顯示台灣學生答題不夠小心、數感不良，較難的幾何與推理問題，答對率僅3成。

（中央社記者許秩維台北18日電）2017年美國中學數學分級能力測驗成績揭曉，相當國二程度的AMC8測驗，台灣僅4人滿分，明顯退步，承辦單位分析，台灣前段學生大幅流失，是人才培育的警訊。

九九文教基金會董事長何焱銘表示，AMC8相當於國二程度，就整體表現而言，台灣學生比美加地區好，但值得注意的是，表現最頂尖人數(答對24題以上)的比率比美加地區低，而AMC10開始顯示台灣學生有被追趕的趨勢，到了AMC12，台灣學生的成績已明顯被美加地區超越。

何焱銘指出，AMC數學分級能力測驗在台灣已實施20年，從成績數據分析，台灣學生程度有下滑趨勢，2007年台灣學生AMC10的報名人數約占全球1/10，程度前段的學生占全球約5成，但是到了2017年，報名人數還是1/10，但前段學生卻只剩下1/10，顯示近10年來台灣學生成績明顯滑落，對前段頂尖人才培育是個警訊。

新竹國立科學工業園區實驗高中高二學生袁昕德，是今年台灣唯一在AMC12獲得滿分的考生。

袁昕德表示，要考出滿分，一定要勤做題目，所以網路上可以抓到的考古題，或奧林匹克數學競賽的試題題庫，都是他練習的對象。

由於從小喜愛數學，加上父母悉心栽培，袁昕德自國小就開始參加數學培訓營或補習班，只要有數學競賽幾乎都會參加，他很清楚數學是理工最重要的基礎與工具，未來打算走物理或資工。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070318