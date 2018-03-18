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中央社

教團：逾8成民眾支持5歲幼兒教育義務化

中央社2018/03/18 12:23
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北18日電）黃昆輝基金會今天公布調查，8成1民眾支持政府優先實施5歲幼兒教育義務化，6成9認為有助於減少公私幼辦學品質落差，7成9認為現在是實施的適當時機。

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「5歲幼兒教育義務化民意調查」記者會，並邀請學者專家針對民調相關議題進行評析與座談。

黃昆輝教授教育基金會於2月24日至2月28日針對20歲以上民眾進行電話系統抽樣調查，在95%信心水準下，正負抽樣誤差值為3個百分點。

調查顯示，81.7%受訪者認為政府應優先實施5歲幼兒教育義務化，82.6%民眾認為可利用中小學減班後空教室附設公立幼兒園，81.4%認為可鼓勵各縣市善用空間增設公幼，70.6%認為可獎助社區或民間企業提供空間，讓政府開辦公幼。

調查指出，79%民眾認為5歲幼教義務化有助於增加公幼數量，69.8%認為有助於減少公私幼辦學品質落差，59.1%認為有助於提高生育意願；若實施5歲幼教義務化，83%民眾認為要優先處理幼兒園辦學品質落差，79.9%認為要處理收費不合理，76.7%認為要解決公幼分布不均，79.4%認為現在是實施5歲幼教義務化的適當時機。

台灣師範大學教授陳美芳指出，政府自民國100年推動5歲幼兒免學費後，就讀幼兒園人數顯著提升，但以106學年為例，公幼和私幼就讀人數比例約3比7，顯示公幼數量不足；教師是影響教育品質的樞紐，但不少私幼以資格較寬、薪資較低的教保員為主要人力，忽視幼兒受教品質。

陳美芳表示，根據行政院資料也顯示，政府補助5歲幼兒免學費後，幼兒就讀公幼的家庭每月平均支出有減少趨勢，但就讀私幼者卻不減反增，私幼的收費攀升，可能造成家長沈重負擔，因此建議政府廣設公幼，並制訂私幼的合理收費標準。

前台北市教育局副局長馮清皇表示，如果推動5歲幼教義務化，建議可善用學校剩餘教室來廣設公幼，同時依法聘用合格教師，以確保幼教辦學品質，而政府也應明訂中央編列比率，提升幼教投資。

黃昆輝表示，行政院長賴清德去年宣布要推動私立幼兒園公共化，這項民調能凸顯民眾的期望和需求，調查結果也顯示，5歲幼教義務化已成民意主流，受少子化影響，中小學有空閒教室，還有過剩師資可訓練轉任，現在應是實施的好時機。（編輯：施燕飛/李亨山）1070318

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