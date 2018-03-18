侯籲中央多聽民意 周要讓深澳電廠蓋不成

（中央社記者王鴻國新北18日電）對於深澳電廠燃煤發電議題，國民黨新北市長參選人侯友宜籲中央多聽民意；周錫瑋則表示，若當選市長，不僅不發生煤許可，就深澳電廠及儲煤廠等設施雜項及建築等執照也不發。

侯友宜今天參加萬金石馬拉松7公里快樂馬賽程，一路上民眾熱情擊掌，他也在補給站巧遇為跑者打氣的新北市長朱立倫，兩人熱情擊掌。

侯友宜表示，運動是開心的事情，不要計較成績，重點是在於讓身體健康與身心快樂。今年是他第12年參加萬金石馬拉松，未來有機會當選市長，一定會積極爭取萬金石金標章認證。