談台北獨特性 柯文哲：包容與自由

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲今天出席「台北的獨特與包容」論壇，暢談自己對台北的認識，認為台北的獨特在於包容；而放眼華人世界，雖然GDP沒有新加坡高，但擁有自由。

柯文哲今天下午出席台北市青年事務委員會舉行的「台北的獨特與包容」論壇，並接受現場民眾提問。他說，在他眼中，台北的獨特性正是有很強的包容性，以世大運經驗來看，就是給予年輕人一個創作平台，並用包容態度讓他們自由創作，所以成功。

他說，放眼華人世界，台北的獨特性在於自由，雖然GDP沒有新加坡、香港高，但擁有自由，「想罵誰就罵誰，太爽了，雖然我是常常被罵的那個人，可是我也常常罵人家，其他地方哪有辦法？」