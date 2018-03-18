台中果菜市場20週年 將打造綠能新市場

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中果菜市場為中部主要果菜批發市場，台中市長林佳龍表示，將在蔬果交易場的屋頂規劃設置太陽能光電發電系統，並輔導公司將柴油式的蔬果運輸車改為電動車，打造綠能新市場。

台中果菜批發市場歷史沿革可追溯至1921年日治時代，成立於現在的第二市場，1968年遷至原子街舊市場，1991年因業務成長快速，舊有場地面積不敷使用，因此選定中清路現址進行遷場規劃，1997年遷入正式營運迄今，今天舉辦20週年慶。

林佳龍表示，市府對於果菜市場有兩項規劃，第一項是預計在蔬果交易場的屋頂上方規劃設置太陽能光電發電系統，第二項是積極輔導公司及承銷人汰換柴油式的蔬果運輸車，改用環保無空污的電動車，期盼藉此推動新能源及呼應減輕空污環保政策。