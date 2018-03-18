退休女警回歸田園 造景植樹分享咖啡香

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）擔任警察近30年的林雪敏退休後，從緝拿罪犯的刑警搖身一變成為田園咖啡店老闆娘，林雪敏說，因受傷決定退休，學習取得庭園造景景觀師證照以及烘豆師認證，與大家分享咖啡香。

從事警察工作28年，林雪敏在結婚後調回彰化縣，原本在彰化縣警察局保安隊工作，不過林雪敏覺得坐辦公室的工作不適合她，於是自行提出申請轉調刑警大隊成為女刑警，不管是毒品、重利還是暴力討債，林雪敏都讓犯嫌一一落網，接受法律制裁。

林雪敏說，3年多前，她在家裡的樓梯間跌倒，才突然覺得自己不能一直生活在高壓之中，直到退休前手上雖然還有治平案件要處理，但還是決定要退休，而退休之後，在先生的鼓勵下，決定在埔鹽鄉開咖啡店。