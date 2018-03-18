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中央社

婦女節影展閉幕 楊明州：續維婦女權益

中央社2018/03/18 16:07
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市副市長楊明州今天出席婦女節「女人．女能」閉幕影展時說，市府團隊將持續推動各項婦女權益與性別平等政策，讓婦女有更大的揮灑舞台，讓高雄成為性別友善的城市。

楊明州下午高雄市立圖書總館出席婦女節「女人．女能」閉幕影展，他致詞表示，高雄一直都非常重視性別平權及婦女權益工作的推動，去年市府各級機關女性首長、副首長比例達30.52%，六都中只有高雄同時有女性市長及議長，因此在各項政策的規劃都特別融入性別的觀點，也積極推動「鼓勵男性參與照顧工作」相關政策。

他又說，即使今年婦女節系列活動落幕，但未來仍會持續邀請專家學者、婦女團體與市府局處團隊共同關心婦女權益與性別平等政策議題，永不停歇。

高市今年婦女節系列活動共舉辦8場次影展，放映9部影片，從3月6日開幕片「關鍵少數」到今天閉幕影片「解放女性」，呈現不同年代、國家、種族的性別關注議題，其中還有5名在地高雄女導演所執導的影片或紀錄片。

為契合今年婦女節主題「媒體x女性」，高市社會局選用曾獲法國棕櫚獎最佳影片的「解放女性」作為閉幕影片，影片裡敘述烏克蘭婦女運動者奧克薩娜莎秋，帶領婦女團體進行性別抗爭的過程及她傳奇又具有群眾魅力的故事，透過影片呈現不一樣的女性形象，以及女性如何改變社會的故事。

「2018高雄婦女節」系列活動連續3年以影展、講座和書展的藝文方式辦理，希望讓更多人看到女性在不同領域上對社會的影響及貢獻。（編輯：陳清芳）1070318

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