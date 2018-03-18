竹市汀甫圳櫻花盛開 民眾瘋拍照打卡

（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市東南街239巷的汀甫圳，水圳兩旁種植了數十棵櫻花樹，近期櫻花盛開，變成超美的「櫻花步道」，吸引民眾前往欣賞、拍照，甚至還有女性民眾換上和服前來賞櫻，景致美麗又浪漫。

新竹公園內種有上千棵櫻花樹，是新竹市佔地面積最大、櫻花株數最多的賞櫻聖地，每到櫻花盛開季節，新竹公園就會湧入大批民眾野餐、賞櫻，但隨著新竹公園再生計畫啟動，去年封閉整修，今年櫻花祭暫時停辦。

不過有民眾發現，除了新竹公園，其實東南街239巷的汀甫圳，也種植了整排櫻花樹，近期花開得美麗，有網友拍照上網分享後，吸引不少民眾前往賞櫻，由於櫻花樹種植的地方就在水圳兩旁，景致非常美麗。