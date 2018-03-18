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中央社

保育員憶當年 給金剛猩猩寶寶更多祝福

中央社2018/03/18 13:25
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北18日電）金剛猩猩「寶寶」將搭乘明天凌晨的飛機前往荷蘭，台北市立動物園替牠舉辦歡送會，最初照顧寶寶的保育員鐘慶堂今天也到場祝福，笑說雖有不捨，但有更多祝福。

鐘慶堂說，寶寶是他進入動物園後，第一隻照顧的動物，當時他23歲、寶寶也才4歲，剛開始很興奮，面對明星動物，能照顧當然很高興。

雖然照顧寶寶3年後，鐘慶堂改照顧非洲象等其他動物，因仍在非洲動物區，每天早上經過牠的活動場都會打招呼，有趣的是，寶寶會裝作不認識或沒看到，但只要鐘慶堂躲起來，牠又會探頭探腦尋找。

回憶起過往點滴，鐘慶堂笑說，寶寶個性活潑、很喜歡與保育員互動，讓他印象最深刻的，就是每天他到展場清潔時，牠會跳到他背上，直到清掃完成才肯下來。

鐘慶堂說，寶寶還小時，每天要喝一大杯燕麥奶，補充營養，不過，牠相當聰明，鐘慶堂一定要雙眼緊盯著裝燕麥奶的鋼杯，不然眼睛一飄走，牠就咬著鋼杯去玩了。鐘慶堂笑說，一旦被拿走，就得拿香蕉等水果做交換。

此外，寶寶還是個大力士，常會扒掉鐘慶堂的衣服，「一拉根本搶不回來，就算搶回來也是破的，乾脆給牠」，鐘慶堂笑說，「因為搞不好還是可以完整的拿回來」。

「寶寶」在民國76年時被走私至台灣，當時才2歲，由新光金控董事長吳東進買下後，轉贈動物園，在此生活逾30個年頭。

金剛猩猩分布於非洲中部，多棲息於熱帶雨林、沼澤、近河的森林，為群居動物，通常由5至30隻組成一個群體，以雄性成熟個體為領袖，負責排解紛爭、尋找覓食場所、群體的安全及決定是否遷徙等。由於人為破壞、狩獵、傳染病、武裝衝突，金剛猩猩數量不斷下降，列為瀕危物種。（編輯：方沛清）1070318

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