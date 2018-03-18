保育員憶當年 給金剛猩猩寶寶更多祝福

（中央社記者梁珮綺台北18日電）金剛猩猩「寶寶」將搭乘明天凌晨的飛機前往荷蘭，台北市立動物園替牠舉辦歡送會，最初照顧寶寶的保育員鐘慶堂今天也到場祝福，笑說雖有不捨，但有更多祝福。

鐘慶堂說，寶寶是他進入動物園後，第一隻照顧的動物，當時他23歲、寶寶也才4歲，剛開始很興奮，面對明星動物，能照顧當然很高興。

雖然照顧寶寶3年後，鐘慶堂改照顧非洲象等其他動物，因仍在非洲動物區，每天早上經過牠的活動場都會打招呼，有趣的是，寶寶會裝作不認識或沒看到，但只要鐘慶堂躲起來，牠又會探頭探腦尋找。