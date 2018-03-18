金剛猩猩將赴荷 柯文哲：盼台荷關係更好

33歲的「寶寶」將搭乘明天凌晨的飛機前往荷蘭中部靈長類公園（Apenheul Primate Park），將取代原來銀背金剛猩猩男主人位置，練習如何帶領多隻母金剛猩猩群體，建立自己的家庭。

（中央社記者梁珮綺台北18日電）金剛猩猩「寶寶」再會了。「寶寶」將搭乘明天凌晨的飛機前往荷蘭，台北市長柯文哲給予祝福，笑說「寶寶」的子嗣有機會再回台，藉此讓台荷關係更友好。

喜糖、喜餅代表著喜悅、感恩與祝福；有機芭樂乾果代表著多子多孫，且芭樂是「寶寶」最愛的水果；麻布袋是「寶寶」可感到安心的物品，想家時可抱在懷中撫慰思鄉情懷；啞鈴督促「寶寶」鍛鍊體魄，才能征服母猩猩群，成為一家之主；寶寶浪跡天涯小背包則是送給曾幫助過、照顧過「寶寶」的人。

柯文哲、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德等人今天上午到動物園，祝「寶寶」一路順風。柯文哲致詞表示，以他醫生思維，若要保存珍貴的DNA，「精子去就好，為什麼要人去？」引起一陣哄堂大笑，更開玩笑說「寶寶」去荷蘭是要去「和番」。

紀維德則承諾，會好好照顧「寶寶」，他回荷蘭休假時，也會到靈長類公園探視，並盼望台灣民眾能多帶芭樂乾到荷蘭探望「寶寶」。

動物園長金仕謙接受中央社訪問表示，站在動物福利立場，當金剛猩猩有能力自行交配時，動物園不會強行電擊取精，而這次「寶寶」到荷蘭的另一個好處，則有機會與其他母金剛猩猩深度互動。

動物園一位照顧「寶寶」6年的保育員、獸醫師將陪同「寶寶」到荷蘭，度過1個月檢疫時光、適應新環境與熟悉新的保育員。（編輯：李亨山）1070318