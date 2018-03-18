遭指干預歐華年會 僑委會：誤解

（中央社記者劉冠廷、顧荃台北18日電）國民黨立委江啟臣指僑務委員會干預歐華年會，導致停辦。僑委會今天表示，歐華年會是因籌備工作受到干擾而宣布停辦，並非僑委會干預而停辦，部分人士誤解，將儘快再溝通。

江啟臣今天發出新聞稿表示，僑胞指出，已擁有43年歷史的歐華年會，原訂6月舉辦第44屆年會活動，但卻遭僑委會黑手干預，最終導致歐華年會宣布停辦；他要求僑委會要為此事負責，儘速對外界說明，澄清誤會。

對此，僑委會晚間發出新聞稿回應，今年的歐華年會主委呂胤芳17日曾表示，感謝僑委會協助指導，但因籌備工作受到干擾而宣布停辦，而非受到僑委會干預；僑委會新制訂的辦理原則及變革之下的第44屆歐華年會，在多方努力下，因於變革與傳統間無法平衡，宣布停辦本屆年會。