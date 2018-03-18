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中央社

轉型正義 官員學者盼先還原歷史真相

中央社2018/03/18 18:36
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市立歷史博物館以「二二八事件之外的『家』與『國』」為題，一連兩天舉辦座談會探討轉型正義，今天落幕，與會官員及學者期盼，藉還原歷史真相，達到推動轉型正義的目的。

立法院去年底通過「促進轉型正義條例」，要從開放檔案、清除威權和平復撫慰不公不法方面，將1945年至1991年的迫害人權史全面恢復。

座談會另有專題演講解析促轉條例的立法核心精神、意義象徵與社會脈絡，讓與會了解條例的架構與內涵，並啟發對轉型正義議題的反省與思考。

兩場座談會後，與會還分別參觀代表二二八事件的高雄「壽山紀念碑」及代表白色恐怖的「鳳山招待所」（原日本海軍鳳山無線電信所）。

高雄市文化局副局長王文翠希望，藉座談會讓民眾了解轉型正義對國家推動民主化歷程的重要性，正視歷史，才能達到推動轉型正義的目的。

她也希望，透過促轉條例的頒布與施行，政府應協助在二二八事件中遭受不平等待遇的受害者恢復名譽，給予公平正義的交代。

國史館館長吳密察於座談會中說到轉型正義的挑戰在於侵占者的殖民層疊，社會結構除非是大破大立後，以寬容、關懷、包容重現和平與秩序，否則這將會是一場災難，只有痛定思痛的改正，台灣社會才能邁向穩定的未來。

中央研究院台灣史研究所所長許雪姬肯定高雄史博館發起這次座談會的意義，她說，因這裡是二二八事件重要歷史現場，許多社會菁英在此遇害並遭受不公平對待；台灣社會應加深加害體系的研究，並正視促轉條例對社會的影響。（編輯：李錫璋）1070318

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