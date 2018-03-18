轉型正義 官員學者盼先還原歷史真相

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市立歷史博物館以「二二八事件之外的『家』與『國』」為題，一連兩天舉辦座談會探討轉型正義，今天落幕，與會官員及學者期盼，藉還原歷史真相，達到推動轉型正義的目的。

立法院去年底通過「促進轉型正義條例」，要從開放檔案、清除威權和平復撫慰不公不法方面，將1945年至1991年的迫害人權史全面恢復。

座談會另有專題演講解析促轉條例的立法核心精神、意義象徵與社會脈絡，讓與會了解條例的架構與內涵，並啟發對轉型正義議題的反省與思考。

兩場座談會後，與會還分別參觀代表二二八事件的高雄「壽山紀念碑」及代表白色恐怖的「鳳山招待所」（原日本海軍鳳山無線電信所）。