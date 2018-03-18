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中央社

賴清德：不讓空污成為北部民眾憂心議題

中央社2018/03/18 18:18
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北18日電）行政院長賴清德今天表示，當燃煤發電是一條要走的路，政府將比照林口電廠，用最先進的設備與污染防制系統，選購高效能、雜質最少的煤發電，不讓空污成為北部民眾憂心的議題。

賴清德上午在環保署長李應元、政務委員兼行政院發言人徐國勇等人陪同下，視察林口發電廠。他在致詞時做上述表示。

賴清德指出，日前深澳電廠環境差異影響評估通過後，媒體問他的看法？他回答，乾淨的煤跟「超超臨界」的設備，會有助於降低污染源排放，接近天然氣的發電。當時在野黨或社會有不同的聲音，所以特別來看看林口電廠，眼見為憑。

他說，要達到這樣的目標，要有淨煤的策略、超超臨界的發電機組及最先進的空污防制設備，這3個面向共同進行。

賴清德表示，林口發電廠所使用的煤是混合煤，能達到高效能、低硫、低氮、低汞，這樣成分的煤，提供給林口發電廠「超超臨界」機組發電。

他進一步表示，「超超臨界」發電機組有別傳統燃煤發電。傳統燃煤發電基本上是讓水蒸氣推動渦輪發電，當溫度提高、壓力提高的狀況下發電的時候，效率會提升。原本林口發電廠使用「超臨界」機組發電，溫度高達攝氏300多度，最新機組「超超臨界」溫度已高達500多度，在這麼高溫高壓的情況下發電，不僅發電的效率高，污染的排放也會減少。

賴清德指出，當發電之後，排放物還要經過目前最先進的污染防制系統。首先是選擇性觸媒還原系統（SCR)，可以大幅降低氮氧化物；第二是會經過粒狀物去除系統，讓PM2.5大大降低；第三是排煙脫硫系統，降低硫化物。

他強調，如果一套還不夠，可以兩套最先進的污染防制系統，目的就是要達到更好的標準。僅使用一套的林口發電廠排放量已經接近天然氣發電，如果社會還有疑慮，可以使用兩套污染防制系統，讓民眾能夠安心。

賴清德表示，目前北部地區所使用的電量，已經佔台灣整體發電的4成左右，不久之後協和電廠將除役，核一、核二2024年全部停役後，北部地區電量供應會缺6%，在這種狀況下，不可能不及早因應。

他說，深澳電廠的環境最好的選擇只剩下燃煤發電，當燃煤發電是一個要走的路的時候，政府能夠做的就是比照林口電廠，用最先進的設備發電，用最先進的污染防制系統，選購高效能、雜質最少的煤發電，不讓空污成為北部民眾憂心的議題。

賴清德指出，空污是全國最關心的議題，行政院已經把空污法送到立法院，同時與地方政府討論出行動方案，希望全國關心空氣污染的民眾，也能留意政府空氣污染防制法所規定的相關內容，以及行動方案的每一個步驟，與中央、地方政府合作，這樣解決空污問題會更有力道。（編輯：李錫璋）1070318

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