中美台關係 蘇起：美打台灣牌機會大增

（中央社記者游凱翔台北18日電）針對中美台關係，前國安會秘書長蘇起今天說，美國總統川普上任後，美國思想混亂、全球領導地位下降，菁英的焦慮導致反中情緒上升，訴諸貿易戰及打「台灣牌」的可能性大增。

台灣研究基金會下午舉辦「台研會30週年系列論壇」，邀請前民進黨主席許信良、總統府資政陳博志、前國安會秘書長蘇起、中研院院士朱雲漢，以「台灣大戰略-全球政治經濟雙局下台灣的生存與發展之路」為題，在台大公衛學院進行演講。

蘇起表示，中國、美國兩強爭霸在國際上顯而易見，以國內生產毛額GDP來說，美國目前位居第一，是毫無疑問的，但位居第二的中國正快速接近中；軍力部分，美國仍是全球第一，但中國在東亞地區與美國並駕齊驅，且美國總統川普上任後，全球領導地位正在下降當中。