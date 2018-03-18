李敖曾贈親刻印石 宋楚瑜：友誼如金石永恆

宋楚瑜下午透過臉書（facebook）表示，他與李敖相識是在他新聞局局長任內，李敖所辦的雜誌被警總查禁，新聞局幫助李敖開放重新登記。而後是在他任台灣省長時，李敖因發動為慰安婦募款，他呼應了此事，幫了點忙，開始有更多的互動。

（中央社記者劉冠廷、呂欣憓、黃麗芸台北18日電）作家李敖今天過世，親民黨主席宋楚瑜說，捧著李敖親刻送他的一方印章，久久不能自己。很少人知道李敖會刻印，一方印石，代表朋友間的相知相惜，如金石般永恆不滅。

宋楚瑜說，2000年總統大選時，李敖代表新黨成為總統候選人，但兩人沒有直接對壘，李敖甚至在最後階段公開呼籲支持者將票投給他。此後，建立了情誼，每年總要見個幾次面，過年時也會走動走動，暢言國是，談古論今，李敖有很多史料，他也喜歡歷史，很是契合。

宋楚瑜說，李敖一生從不站邊靠派，但無時無刻必定站住個「理」字，以筆為矛，直指核心，戳穿一切虛假，不論你有多大的勢力、多少的徒眾、「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」，特立獨行，卻更見知識份子的風骨。

宋楚瑜表示，他與李敖本來是在政治的對立面，時勢移轉，卻成為莫逆之交。多次促膝長談，相見恨晚。「2000年3月18日，我們在不同的總部看著總統選舉開票，而2018年3月18日，卻須黯然遙送李敖遠行」。人生無常，悲歡離合，嘆息不已。

此外，前民進黨主席許信良也曾於2000年以無黨籍身分參選總統，他今天出席台灣研究基金會舉辦的30週年系列論壇前接受媒體訪問表示，李敖最主要是在國民黨一黨專政、白色恐怖時代也坐過牢；李敖編撰文星雜誌，當時把李敖的作品當作重要的精神食糧。

曾與李敖在立法院共事的民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，李敖出過很多批判國民黨的書籍，以前去書報攤買時，老闆會看周圍沒有警察，才敢拿出來。李敖說過一句話讓他印象深刻：「就是華人世界白話文學最好的，前三名都是李敖。」

前立委林郁方表示，李敖是個很堅持、認真的人，不管是要批評或是讚美一個人，都是會去做功課與考證；李敖治學與考證的態度，值得大家學習。

前副總統呂秀蓮、民進黨立委姚文智下午出席民進黨籍台北市議員李慶鋒於大安森林公園音樂台舉行新春茶會。呂秀蓮受訪時肯定，李敖文采風流，滿腹經綸，個性敢說也敢做。

民進黨立委姚文智也說，李敖為一代大師，在威權時代勇於挑戰，加上獨樹一格的文風，曾和鄭南榕合作「自由時代」，對台灣言論自由和民主風氣，堪稱時代先鋒。（編輯：李淑華）1070318