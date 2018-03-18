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中央社

李敖立院驚奇之旅 帶催淚瓦斯進議場

中央社2018/03/18 17:22
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北18日電）李敖2004年以無黨籍身分進入立院問政，曾為抗議軍購案，不惜在院會總質詢放自己裸照；還因認定朝野協商違法侵害自身權利，狀告當時所有的立委，特立獨行的問政風格雖與立院文化格格不入，但一代文豪「李大師」的一言一行，是當時國會殿堂一幅特殊風景。

對於李敖鮮明的問政形象，曾經共事過的立委都記憶深刻，前立委謝欣霓在臉書即回憶，李敖第一次跟她說話就問：「你看起來是個漂漂亮亮的女孩，為什麼要當立委？」然後沒多久就收到他告所有立委的訴狀了。

李敖常對政治發表評論，2004年參選立委時，以不插旗、不拜票、不發傳單、不做廣告、沒有競選總部方式，憑著高知名度，當選立法院第6屆立法委員。

這段立委經歷，堪稱李敖政壇的驚奇之旅，他在立法院的一言一行，也常讓外界看得目瞪口呆，立法院議事殿堂外，常擠滿等候採訪李敖的媒體記者，因為李大師的高談闊論，常能讓議題發燒討論。

李敖與立院文化的強烈衝撞，也讓他的問政表現火花四射，他可以為了阻擋軍購案過關，帶著催淚瓦斯和電擊棒到立法院，嚇壞在場所有人。

同時，因立法院通過反「反分裂法」協議文，李敖以這超出立院職權，而且沒跟他協商，一口氣就告了當時的224位立委。

李敖對立院朝野協商制度深惡痛絕，前立委吳育昇說，李敖認為這剝奪了每位立委自我判斷與決定事情的能力，不僅不參加，還狀告了當時所有的立委，後來由立法院統一派律師處理，最後以檢察官不起訴處分結案。

除擔任過立委外，李敖曾在2000年代表新黨參選過總統、2006年時也曾以無黨籍的身份參選台北市長，雖不屑政治，但卻參與了好幾次選舉。

許信良和李敖都曾在2000年參加總統選戰，許信良分析，選總統李敖不是認真的，只是表示對民主支持，李敖自己也知道不會當選，許信良認為李敖從來也沒有認真競選，是要表達一種「任何人都可以選總統，我當然也可以」的態度。

許信良說，選總統對李敖來講不是人生大事，李敖一生最大貢獻還是在台灣和中國大陸宣揚自由主義，李敖的成就是20世紀華人社會無人可比的。

前立法院長王金平則認為李敖是當代歷史學家，但也是個「很奇特的政治人物」，曾任一屆立委，是國家與社會重要的民意領袖，對解嚴的影響甚大，可以說是很有正義感的政治人物，也是當代的傳奇。

聽聞過去立院同僚李敖過世消息，立法院民進黨團總召柯建銘惋惜地說：「因為太忙了，沒有在李敖生病時去探視」，這讓他感到非常不好意思。

柯建銘回憶過去曾到過李敖的住處，發現滿屋子都是書，連地板都是書，他讚許李敖博學且自律甚嚴，記憶力超強。

公開場合中的李敖予人桀傲不馴的形象，但前國民黨立委林郁方說，有些人認為李敖不太與人交往，但他記得有次與李敖吃中餐，當時李敖就帶了一些特殊的石頭送他，說這是從南京拿來的，從這點可以發現李敖還是有人情味的這一面。（編輯：林淑媛）1070318

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