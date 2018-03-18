柯文哲籲勿弄玄虛 呂秀蓮：手握白資料

（中央社記者黃麗芸台北18日電）對於前副總統呂秀蓮說握有一份柯的資料；台北市長柯文哲今天表示，不要故弄玄虛。呂秀蓮下午回應說，自己是君子之爭，這份正式文件公布恐傷柯人格，只盼市民多加檢視。
呂秀蓮先前接受中國時報專訪時表示，自己擁有一份資料，除非逼不得已、到了關鍵時刻才會公布，但若公布，支持柯文哲者恐怕會有點慚愧。
對此，柯文哲今天上午出席高中職博覽會時受訪時反酸說，「最好是跟羅淑蕾好好研究，看要怎麼講好了」，認為呂秀蓮的資料說是故弄玄虛，不予置評。
呂秀蓮下午出席民進黨籍台北市議員李慶鋒新春茶會，她會中接受中央社訪問時表示，對於手中所握的柯文哲相關資料，自認並非黑資料。
「嚴格說應該是白資料，而且是份正式文件」，呂秀蓮指出，若公布可能會對柯文哲的人格有傷害，所以自己目前仍持保留態度。
她說，自己會提到這件事，是因為4年前許多人狂熱支持柯文哲，但其實對柯文哲完全不了解，這幾年各界也有許多人批評柯文哲，所以希望今年北市選舉，大家可以多用理性去認識、檢視台北市長參選人。
面對記者追問何時可能會對外公布這份資料，呂秀蓮只表示，目前還不需要，自己是希望做君子之爭、不口出惡言。（編輯：李亨山）1070318