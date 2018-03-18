綠營竹縣人選未定 徐國勇鄭朝方待中央徵召

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）2018選戰，民進黨在新竹縣長還未推出人選，行政院發言人徐國勇今天受訪表示，有許多優秀人才已做好準備，將由中央黨部決定；民進黨客家事務部主任鄭朝方也說，不論徵召到誰，都會團結支持。

民進黨客家事務部今天在新竹縣舉辦「尋味。台三線。新竹縣-客家便當返鄉記者會」，徐國勇與鄭朝方一起下廚，向新竹縣鄉親分享特製的客家便當，然而這兩人都是民進黨內部較明確的新竹縣長人選。

徐國勇受訪表示，選舉情況隨時變動，雖然民進黨目前還未在新竹縣長推出人選，但優秀人才都已準備好，最後會由中央黨部決定，不論徵召到哪位人選，大家都會全力支持，他說「希望能翻轉新竹縣」。