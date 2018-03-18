習近平修憲延任 國安局：恐影響整體區域安全

（中央社記者游凱翔台北18日電）國安局明天將赴立法院專案報告，根據書面資料指出，中國大陸修憲廢除國家主席連任制，中共總書記習近平的領導核心地位可望獲得強化，恐對整體區域安全情勢造成直接影響。
立法院外交及國防委員會明天將邀請國安局、國防部及外交部，就「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應措施」進行專案報告。
根據國安局的書面報告指出，習近平上任後，不斷集中個人權力、拔擢親信、推動軍改，藉以鞏固執政根基，今年更進一步主導修憲，且取消國家主席任期限制，為日後可能延任先行鋪路，有助對內掃除改革障礙、對外提升國際影響力及威懾效果。
國安局表示，習近平可能會以更加自信、強勢的作風處理內外事務，並更積極主動展現捍衛國家利益的決心、能力，恐對整體區域安全情勢造成直接影響。
報告提到，中國加強管控涉台風險並加速台灣人民融陸步伐，今年中國對台工作會議及「兩會」政府工作報告涉台內容，均延續十九大政治報告基調，堅持「一中」原則，彰顯反獨決心，同時揭示將逐步提供台灣民眾與大陸人「同等待遇」。
呂玉玲接受中央社記者訪問時說，除中國修憲議題外，也一併要求國安單位針對中國軍機繞台、美國總統川普與北韓領導人金正恩見面、兩韓情勢、台美國防會議等議題是否影響亞太局勢做說明。
中國13屆全國人大一次會議11日以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，另16人缺席通過憲法修正案，正式取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。
同時，在17日全國人大會議上，習近平先以2970票全票當選連任國家主席後，又全票當選連任國家軍委主席，成為兼管中共黨、政、軍體系的最高領導人，開始全面進入第2個任期。（編輯：林淑媛）1070318