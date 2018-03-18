習近平修憲延任 國安局：恐影響整體區域安全

（中央社記者游凱翔台北18日電）國安局明天將赴立法院專案報告，根據書面資料指出，中國大陸修憲廢除國家主席連任制，中共總書記習近平的領導核心地位可望獲得強化，恐對整體區域安全情勢造成直接影響。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國安局、國防部及外交部，就「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應措施」進行專案報告。

根據國安局的書面報告指出，習近平上任後，不斷集中個人權力、拔擢親信、推動軍改，藉以鞏固執政根基，今年更進一步主導修憲，且取消國家主席任期限制，為日後可能延任先行鋪路，有助對內掃除改革障礙、對外提升國際影響力及威懾效果。