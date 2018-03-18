網購衛生紙被騙 刑事局短片秒懂詐騙手法

警政署刑事局今天發布新聞稿指出，一名在中部工作的32歲林姓女美容師，她於去年底在瘋狂賣客購物網站訂購1箱衛生紙，未料不久就接到自稱瘋狂賣客的客服電話，並稱因網購系統出問題，使得交易款項會變成重複扣款12期，將請銀行人員協助取消重複扣款設定。

詐騙手法百百款，現在就連買衛生紙也會被騙。

隨後，就有自稱銀行人員致電林女，以確認交易為由，要求林女操作自動提款機（ATM），進而順利騙走8455元。

林女報案時表示，因來電顯示和業者的客服專線相同，且非常清楚交易細節，她才深信不疑，卻沒想到詐騙集團連來電顯示都可以作假。

由於「解除設定詐騙」犯罪類型排名居高不下，刑事局也公布最新宣導短片，透過電影公司所提供的影片，以淺顯易懂的方式提醒民眾，解除ATM設定詐騙是最多人中招的手法，並再次強調「ATM沒有解除任何設定的功能」。

「放著彎腰就能撿錢的生意，誰還會老老實實做買賣呀」，刑事局指出，詐騙集團慣用技倆就是先假冒網購客服人員，致電消費者謊稱交易因作業疏失或其他原因，導致會重複扣款或重複訂購，再利用消費者害怕利益受損心態，再假冒金融機構客服人員以「解除設定」為由，隔空指導消費者操作ATM，進而將消費者戶頭裡的存款轉帳一空。

刑事局提醒，若來電顯示前面有「+」號，就是境外來電，且後面號碼可竄改，民眾務必提高警覺；同時也呼籲網購業者務必加強資安防護措施，避免讓消費者資料外洩；若民眾有任何疑問，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。（編輯：李亨山）1070318