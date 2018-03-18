天使教頭相信 大谷翔平就要翻轉

（中央社記者曹宇帆洛杉磯17日專電）效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，春訓期間至今投打表現不盡理想，不過天使總教練索西亞說，他認為大谷翔平即將谷底翻轉。

根據美國職棒大聯盟官網報導，大谷翔平昨天先發對壘科羅拉多洛磯隊，投1.1局被打爆，掉7分全是責失，今天他沒有隨隊出賽，而是由投手教練納吉（Charles Nagy）跟他一起看他登板的影像紀實，並檢討得失。

索西亞（Mike Scioscia）說，這麼做超乎教練團對待投手們的範疇，這是嘗試把觀念灌輸給投手的做法之一。