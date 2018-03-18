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中央社

詹皇繳生涯第70次大三元 騎士砍公牛

中央社2018/03/18 13:08
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社芝加哥18日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯今天斬獲33分、13籃板與12助攻，繳出本季第15次、生涯第70次「大三元」，率隊以114比109擊敗芝加哥公牛，成功踢館。

路透社報導，詹姆斯（LeBron James）是NBA史上第6位生涯至少70個大三元的球星，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次、魔術強森（MagicJohnson）的138次、基德（Jason Kidd）的107次、「西河」衛斯布魯克（Russell Westbrook）的101次，與張伯倫（Wilt Chamberlain）的78次。

小前鋒葛林（Jeff Green）與後衛克拉克森（Jordan Clarkson）各貢獻21分與19分，希基奇（AnteZizic）繳14分，助騎士拿下近3場比賽的第2勝。

公牛方面，瓦倫坦（Denzel Valentine）拿下全隊及個人生涯最高34分，三分球11投8中，也翻新個人紀錄。波提斯（Bobby Portis）拿下15分與15籃板，潘恩（Cameron Payne）繳13分，席普瑟（Paul Zipser）襄助11分。公牛3月戰績跌至4勝4敗。

公牛中鋒費利西歐（Cristiano Felicio）繳10分與10助攻。

法新社報導，騎士今天在洛夫（Kevin Love）、胡德（Rodney Hood）、柯佛（Kyle Korver）、南斯二世（Larry Nance Jr.）、奧斯曼（Cedi Osman）和湯普森（Tristan Thompson）等傷兵的缺席下，以3勝3敗為這趟6場客場之旅劃下句點。

詹姆斯說：「考量傷兵及可以上場的球員，我們經歷一切拿下3勝3敗戰績，我覺得這對我們來說已經是相當棒的一趟旅程了。」（譯者：周莉芳/核稿：蔡佳敏）1070318

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