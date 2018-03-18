林書緯19分 富邦本季對戰達欣首開胡

（中央社記者龍柏安台北18日電）富邦勇士今天靠著林書緯在最後3分23秒內飆進2顆3分球，加上「本土洋將」蔡文誠中距離命中，拉出一波8比0攻勢奠定勝基，終場富邦80比75擊敗台北達欣工程。

林書緯拿下全隊最高的19分，其中他光在第4節最後3分23秒內獨拿8分，是球隊贏球頭號功臣，他坦言：「教練把我放在場上是有原因的，我沒想太多，只是想贏下這場比賽。」

富邦擊敗達欣後，終結了本季對戰4連敗，本季對戰首度開胡，戰績也以14勝14負，仍排在聯盟第5，富邦教頭許晉哲坦言，就算對戰遭橫掃，他相信沒有一支球隊的球員或教練，會因此覺得自己比較差，他強調：「現在每場比賽都攸關排名，我們還沒放棄，沒人想要掉下去。」