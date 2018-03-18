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中央社

林書緯19分 富邦本季對戰達欣首開胡

中央社2018/03/18 22:29
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北18日電）富邦勇士今天靠著林書緯在最後3分23秒內飆進2顆3分球，加上「本土洋將」蔡文誠中距離命中，拉出一波8比0攻勢奠定勝基，終場富邦80比75擊敗台北達欣工程。

林書緯拿下全隊最高的19分，其中他光在第4節最後3分23秒內獨拿8分，是球隊贏球頭號功臣，他坦言：「教練把我放在場上是有原因的，我沒想太多，只是想贏下這場比賽。」

富邦擊敗達欣後，終結了本季對戰4連敗，本季對戰首度開胡，戰績也以14勝14負，仍排在聯盟第5，富邦教頭許晉哲坦言，就算對戰遭橫掃，他相信沒有一支球隊的球員或教練，會因此覺得自己比較差，他強調：「現在每場比賽都攸關排名，我們還沒放棄，沒人想要掉下去。」

達欣落敗後，戰績15勝14負，仍暫居聯盟第3，本季例行賽僅剩最後一場比賽，教頭范耿祥坦言，目前態勢達欣最好的情況就是穩住第3，最壞可能掉到第5，「我們當然希望盡量不要跌到第5」。

依照SBL現行規定，聯盟前2種子季後賽將可以逸待勞晉級4強，而排名3、4種子的球隊，在5戰3勝制的賽制上，將可帶著1勝優勢，接受5、6名球隊挑戰。

而達欣目前主戰前鋒林宜輝因左踝大扭，例行賽最後一戰仍將高掛免戰牌，最快要等到季後賽首輪才能歸隊，范耿祥說：「只要我們全員到齊，要不要先打第一輪季後賽都沒差。」

SBL超級籃球聯賽，今天在新莊體育館進行2場比賽，稍早璞園建築與裕隆納智捷的「王位保衛戰」，璞園靠著洋將戴維斯（Quincy Davis）在第4節最後6.6秒中距離命中，以78比73險勝對手，並以戰績以17勝10負擠下裕隆，單獨登上王座，此外對戰也以3勝1負取得優勢，不過SBL例行賽各隊排名仍得等到下週才能底定。（編輯：李錫璋）1070318

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