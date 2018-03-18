兄弟7投鎖桃猿 熱身賽勝場開張

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟隊官辦熱身賽勝場終於開張，今天與Lamigo桃猿隊交手，7名投手封鎖對手，僅讓桃猿敲出1安，加上隊友11支安打串連，終場以5比0拿下熱身賽首場勝利。

兄弟隊先發投手輪值還沒定下來，目前除了3洋投確定外，另外2名本土投手輪值人選還不確定，今、明兩天官辦熱身賽的先發投手機會大；總教練史耐德表示，目前有4、5個人選在考慮，還要看這兩場熱身賽狀況後再做最後的評估。

兄弟今天賽前3場熱身賽分別由3名洋投扛先發，今天比賽由本土投手蔡齊哲先發，蔡齊哲投3局僅被敲出1支安打，投出2次三振，沒有失分、表現不差。