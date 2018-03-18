陳琥中繼3K飆速 開季規劃待討論

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職中信兄弟隊潛力投手陳琥，今天在官辦熱身賽亮相，投1局飆3K、最快球速146公里，表現亮眼，陳琥自認控球位置比之前好；至於本季規劃，總教練史耐德表示要再跟投手教練討論決定。

陳琥為2016年兄弟隊中職選秀會首輪選進的潛力新秀，按照球隊規劃先在二軍養成，去年季末原本有機會上到一軍，但因為受傷錯過機會。

陳琥目前生涯沒有一軍出賽紀錄，去年二軍出賽18場（17場先發），戰績5勝3敗，防禦率5.03，今年沒有跟著球隊到美國移地訓練，留在二軍持續按照課表調整、加重訓練量。