豐商拖垮對手體力大逆轉 高中男排5連霸

（中央社記者李晉緯台北18日電）豐原高商今天在高中排球聯賽男子組冠軍戰中，一度陷入0比2絕對落後，但球隊穩住心情，不斷將戰線延長，拖垮福誠高中體力，最終以3比2逆轉獲勝，完成5連霸。

曾於98學年度奪冠、近5年3度敗給豐商屈居亞軍的高雄市立福誠高中，今天打出絕佳開局，以25比20、26比24連下兩局率先「聽牌」；隊史7度拿下冠軍，今年要挑戰5連霸的台中市立豐原高商此時急踩煞車，以25比17、25比18連追兩局，讓比賽回到原點。

決勝局雙方一路拉鋸，5度平手後豐商連下4分，但福誠回敬3比0攻勢，在雙方僅剩1分差距之際，豐商連下3分先握有賽末點，即便福誠追回1分，但決勝局表現突出的張育陞再度開火，幫球隊拿下致勝分。