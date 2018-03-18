NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈粉絲尖叫！　李昇基四月登會粉絲「稀有透天厝」賣這價錢？網友瘋搶理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

戴維斯關鍵中距離建功 璞園險勝裕隆

中央社2018/03/18 20:36
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北18日電）雙膝積水整週沒有練球的璞園建築洋將戴維斯（Quincy Davis），今天在第4節最後6.6秒飆進關鍵中距離，率領璞園78比73險勝裕隆納智捷，再次擠下裕隆獨居聯盟例行賽王座。

SBL超級籃球聯賽聯盟雙強璞園與裕隆今晚正面交鋒，這也是攸關例行賽龍頭寶座的關鍵戰役，璞園第4節雖擁有雙位數領先，但裕隆靠著射手胡凱翔在第4節最後29秒上籃得手後，將比分追到只差3分。

決勝關頭，戴維斯中距離命中後將領先擴大至5分差，等同替璞園的勝利買了保險，他說：「當時24秒快要歸零，況且我是空檔，我雖沒有練球，但是我整個禮拜都在練投。」璞園總教練麥班達也說：「我知道他有練投，因為整個禮拜都是我在幫他餵球，所以最後我才會把他擺在場上。」

裕隆逆轉秀功敗垂成，執行教練魏永泰坦言：「當時我們就是採取包夾、不要犯規。」他強調防守的重心都放在璞園的射手群，被戴維斯投進最後一擊，他聳聳肩說：「沒辦法，籃球就是這樣。」

璞園贏球後，戰績以17勝10負，領先裕隆的17勝11負半場勝差，且取得3勝1負的對戰優勢，對於聯盟例行賽王座，麥班達倒是看得很隨緣，「現在我只想保住前2席次，球員在場上的細節如果做得好，我們自然會上到那個位置。」

本季璞園還剩最後3場比賽，只要再添2勝，就能篤定登上聯盟第1，而兩隊上半季在1月28日在桃園巨蛋交手，比賽打到第2節結束前1分55秒，因場館漏水導致比賽順延至3月27日新莊體育館續戰。（編輯：張銘坤）1070318

台遊艇讚 國際展售13艘...兩個月轟炸 土軍終控制敘北...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan