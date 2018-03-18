戴維斯關鍵中距離建功 璞園險勝裕隆

（中央社記者龍柏安台北18日電）雙膝積水整週沒有練球的璞園建築洋將戴維斯（Quincy Davis），今天在第4節最後6.6秒飆進關鍵中距離，率領璞園78比73險勝裕隆納智捷，再次擠下裕隆獨居聯盟例行賽王座。

SBL超級籃球聯賽聯盟雙強璞園與裕隆今晚正面交鋒，這也是攸關例行賽龍頭寶座的關鍵戰役，璞園第4節雖擁有雙位數領先，但裕隆靠著射手胡凱翔在第4節最後29秒上籃得手後，將比分追到只差3分。

決勝關頭，戴維斯中距離命中後將領先擴大至5分差，等同替璞園的勝利買了保險，他說：「當時24秒快要歸零，況且我是空檔，我雖沒有練球，但是我整個禮拜都在練投。」璞園總教練麥班達也說：「我知道他有練投，因為整個禮拜都是我在幫他餵球，所以最後我才會把他擺在場上。」