鍾乙禎開金口當橋梁 東山衛冕HVL女子冠軍

（中央社記者李晉緯台北18日電）東山高中主力陳昱潔因傷缺席冠軍戰，但平時木訥的鍾乙禎適時扮演球隊場上溝通的樞紐，率隊以直落3擊敗僑中，成功衛冕高中排球聯賽女子組冠軍。

近5年全數闖進決賽、3度奪得后冠的台中市立東山高中，17日的4強賽傷了主力陳昱潔，今天全隊將士用命以25比19、25比15、25比11擊敗隊史5度奪得后冠的國立華僑高級中等學校，拿下本次賽事女子組冠軍，並完成2連霸。

東山執行教練康金塗表示，陳昱潔無法出賽，全隊都很沮喪，但他鼓勵選手「大家練得都一樣，陳昱潔無法下場已成定局，大家要重新振作起來，不要不明不白的輸了比賽」，很高興赴日移訓的成果在今天能發揮出來，也很開心鍾乙禎能成功扮演場上溝通的樞紐，讓球隊邁向勝利。