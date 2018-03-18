NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈粉絲尖叫！　李昇基四月登會粉絲「稀有透天厝」賣這價錢？網友瘋搶理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

鍾乙禎開金口當橋梁 東山衛冕HVL女子冠軍

中央社2018/03/18 19:17
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者李晉緯台北18日電）東山高中主力陳昱潔因傷缺席冠軍戰，但平時木訥的鍾乙禎適時扮演球隊場上溝通的樞紐，率隊以直落3擊敗僑中，成功衛冕高中排球聯賽女子組冠軍。

近5年全數闖進決賽、3度奪得后冠的台中市立東山高中，17日的4強賽傷了主力陳昱潔，今天全隊將士用命以25比19、25比15、25比11擊敗隊史5度奪得后冠的國立華僑高級中等學校，拿下本次賽事女子組冠軍，並完成2連霸。

東山執行教練康金塗表示，陳昱潔無法出賽，全隊都很沮喪，但他鼓勵選手「大家練得都一樣，陳昱潔無法下場已成定局，大家要重新振作起來，不要不明不白的輸了比賽」，很高興赴日移訓的成果在今天能發揮出來，也很開心鍾乙禎能成功扮演場上溝通的樞紐，讓球隊邁向勝利。

提到今天場上中樞鍾乙禎的表現，康金塗表示，鍾乙禎平常算是「很悶」的人，即便在場上也不太出聲，他並開玩笑說：「鍾乙禎今天可能把這3年在場上該講的話都一次說完了。」

鍾乙禎表示，陳昱潔受傷後，大家到醫院探視，全隊都難過得哭了，不過大家也都安慰陳昱潔說「我們會幫妳把冠軍拿回來」，而身為場上的高三球員，她今天真的盡了全力去打，「當下只希望不要留下遺憾」，今天如願讓球隊衛冕冠軍，希望學妹接下來繼續連霸下去。

陳昱潔昨天受傷後，確定缺席冠軍戰，但她今天打著石膏、坐著輪椅仍到場為球隊加油，在東山確定奪冠後，她開心得流下淚水，她表示，昨天比賽中只知道「骨頭跑掉了」，到醫院檢查後確定是左腳踝脫臼，大約需要休息6個月，雖然難過不能在球隊奮戰，但她堅信隊友能為她拿回冠軍，很感謝大家今天替她圓夢，「明年我要一起拿3連霸」，她滿懷信心說。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070318

英國4月開徵糖稅 可樂漲價翁男涉加國殺人赴韓遭逮 刑...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan