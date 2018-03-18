蔗總期待鄭鈞仁幹大事 定位佈局投手

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職統一獅隊新秀投手鄭鈞仁有不錯的球速優勢，今天熱身賽對富邦悍將隊後援投1局無失分；總教練黃甘霖表示，鄭鈞仁表現不錯，「他跟我說要幹大事，我也很期待」。

鄭鈞仁去年季中選秀加入獅隊，目前生涯還沒有一軍出賽紀錄，去年二軍出賽5場，投7局防禦率2.57；鄭鈞仁在獅隊春訓開訓新人跳水儀式中，喊出「要帶學長幹大事」，他解釋所謂的大事，是去年球隊沒能完成的事（拿下總冠軍）。

鄭鈞仁官辦熱身賽總計4場出賽，投4局被敲4支安打，失掉1分責失分，防禦率2.25，表現不差；「蔗總」黃甘霖表示，鄭鈞仁有速度優勢，熱身賽表現不錯，本季設定為7局左右登板的佈局投手，「期待他能幹大事」。