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中央社

蔗總期待鄭鈞仁幹大事 定位佈局投手

中央社2018/03/18 18:32
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職統一獅隊新秀投手鄭鈞仁有不錯的球速優勢，今天熱身賽對富邦悍將隊後援投1局無失分；總教練黃甘霖表示，鄭鈞仁表現不錯，「他跟我說要幹大事，我也很期待」。

鄭鈞仁去年季中選秀加入獅隊，目前生涯還沒有一軍出賽紀錄，去年二軍出賽5場，投7局防禦率2.57；鄭鈞仁在獅隊春訓開訓新人跳水儀式中，喊出「要帶學長幹大事」，他解釋所謂的大事，是去年球隊沒能完成的事（拿下總冠軍）。

鄭鈞仁官辦熱身賽總計4場出賽，投4局被敲4支安打，失掉1分責失分，防禦率2.25，表現不差；「蔗總」黃甘霖表示，鄭鈞仁有速度優勢，熱身賽表現不錯，本季設定為7局左右登板的佈局投手，「期待他能幹大事」。

鄭鈞仁表示，還有很多地方需要加強，包括心態的調整等等，也期待新球季能夠有好表現。

獅隊今天熱身賽由洋投馬丁尼茲扛先發，總計投4局被敲8支安打，投出4次三振，失掉4分皆為責失分；黃甘霖表示，感覺狀況還不是很到位，但是不擔心，獅隊本季3名洋投都是首度效力中華職棒，距離正式開季，還有時間可以調整。

獅隊今天比賽打線發揮，全場敲出18支安打，郭阜林7局敲出熱身賽個人第3轟，以15比8拿下勝利。黃甘霖表示，打擊本來就是比較不用擔心的部分，現階段還是比較擔心先發投手的狀況。（編輯：吳協昌）1070318

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