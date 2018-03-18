童琦芳擔學姐重責 率中山獲HVL季軍

（中央社記者李晉緯台北18日電）高三的童琦芳收起因球隊無緣冠軍戰而落的淚，今天率領中山工商以直落3擊敗枋寮高中，獲高中排球聯賽女子組季軍，她說：「今天只想做好學姐的責任，帶學妹打好最後一戰。」

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館進行男、女兩組的季軍戰、冠軍戰。

隊史兩度3連霸，共獲11座冠軍的高雄市私立中山工商，今天以25比11、25比16、25比18擊敗由國中乙組球員組隊，平均身高在決賽6隊之末的屏東縣立枋寮高中。

中山工商17日先盛後衰，以1比3遭5度奪得后冠的國立華僑高級中等學校逆轉，無緣搶進冠軍賽，中山執行教練林靜怡表示，昨天比賽輸球，全隊士氣十分低迷，但她灌輸球員，「比勝負更重要的，是求勝的態度」。