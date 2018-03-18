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中央社

童琦芳擔學姐重責 率中山獲HVL季軍

中央社2018/03/18 17:25
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北18日電）高三的童琦芳收起因球隊無緣冠軍戰而落的淚，今天率領中山工商以直落3擊敗枋寮高中，獲高中排球聯賽女子組季軍，她說：「今天只想做好學姐的責任，帶學妹打好最後一戰。」

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館進行男、女兩組的季軍戰、冠軍戰。

隊史兩度3連霸，共獲11座冠軍的高雄市私立中山工商，今天以25比11、25比16、25比18擊敗由國中乙組球員組隊，平均身高在決賽6隊之末的屏東縣立枋寮高中。

中山工商17日先盛後衰，以1比3遭5度奪得后冠的國立華僑高級中等學校逆轉，無緣搶進冠軍賽，中山執行教練林靜怡表示，昨天比賽輸球，全隊士氣十分低迷，但她灌輸球員，「比勝負更重要的，是求勝的態度」。

林靜怡回憶，昨天一下場，童琦芳第一個哭出來，「因為她太想把學姐的角色做好」，雖然童琦芳167公分的身高不如人，但企圖心極強的她，努力在球風、技術上獲得成長，「她自我提升的腳步從來沒有停過」。

童琦芳表示，自己和其他三年級的隊友很想帶著學妹闖進冠軍戰，挑戰近5年都闖進決賽並3度奪冠的台中市立東山高中，但結果跟大家想像的不同，而「沒好好把學妹帶起來」，讓她很自責。

回憶昨天賽後的情況，童琦芳提到，昨天雖然輸球，但所有隊職員仍為今天的季軍戰作準備，後勤人員輪流給選手鼓勵的擁抱，更讓她驚覺「大家都還沒放棄，我怎麼能先認輸」，所以今天抱著「帶學妹打好最後一仗」的想法去拚。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070318

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