黃國昌指控涉詐欺 許東雄：沒兩邊領錢

（中央社記者龍柏安台北18日電）時代力量立法委員黃國昌昨天在臉書上指控，今年台北與南投兩地同時比賽時，游泳協會理事長許東雄兩邊都簽領裁判費，涉嫌詐欺犯罪，對此許東雄表示：「南投比賽我沒領錢。」

許東雄表示，今年1月6日，台北舉辦全中運選拔賽，南投則有全國中區游泳分齡賽，他當天中午比賽告一段落後，即搭乘高鐵前往南投，以理事長的身分關心賽務與選手狀況，結束後傍晚再趕回台北，並未領取南投全國中區游泳分齡賽裁判費，而在台北舉辦的全中運選拔賽，他則的確有請領裁判費用。

不過黃國昌則出示全國中區游泳分齡賽裁判人員工作費及交通費具領清冊，在第1個版本中許東雄在技術委員召集人一欄中有簽名，體育署在3月14日所提供的版本中，技術委員召集人則無人簽名具領，黃國昌認為泳協利用偽造文書的手段掩飾詐欺犯罪，就連體育署也是共犯。