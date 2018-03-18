悍將羅力再進化 季後大聯盟投手一起練

（中央社記者謝靜雯台北18日電）富邦悍將隊洋投羅力，今年是他在中職的第6個球季，羅力自認不斷「進化」是關鍵，並透露季後訓練和維持的撇步，近年和大聯盟球員索利亞一同訓練、維持訓練強度。

羅力2012、13年間效力中職Lamigo桃猿隊，2015年回鍋中職效力義大犀牛隊（富邦悍將隊前身），近3年都是球隊的王牌投手，今年悍將隊最先確定下來的洋將就是羅力，目前中職生涯總計累積62勝，有機會挑戰繼前興農牛隊洋將勇壯（108勝）後，第2位達成中職生涯百勝的洋投。

羅力表示，達成百勝是過程，但不會特別當成一個目標，重要的還是如何準備好自己，幫助球隊贏得比賽勝利。