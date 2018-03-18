富邦彭世杰冬盟找回自信 教頭看好表現

（中央社記者謝靜雯台北18日電）富邦悍將隊21歲投手彭世杰，今年被總教練葉君璋看好有機會在一軍投出好表現；他表示前兩年表現不理想，去年底參加冬盟找回自信，今年控球穩定性進步，盼能站穩一軍。

彭世杰2015年在中職選秀會上，被富邦悍將隊前身義大犀牛隊選進，但前兩年都在二軍磨練，成績並沒有特別突出，去年二軍出賽16場（1場先發），戰績2勝1敗，防禦率10.90。

葉君璋表示，彭世杰春訓調整狀況不錯，技術層面上更成熟，心態也進步很多，算是目前投手群中狀況蠻不錯的球員，很看好他今年能在一軍投出表現。