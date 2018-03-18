2018萬金石馬拉松 日本川內優輝奪冠

女子組則是由肯亞女將以Rael KiyaraNguriatukei以2小時35分57秒成績，擠下同國籍的選手2小時35分58秒，1秒之差搶下后冠。

今年邀請的外國菁英選手中，備受國內跑界矚目的日本最強市民跑者川內優輝曾在2016年來台參加萬金石馬拉松獲第2名，今年再次挑戰就一路領先，最後以2小時14分12秒成績率先抵達終點。

（中央社記者王鴻國新北18日電）2018新北市萬金石馬拉松首獲國際田徑總會（IAAF）銀標籤認證，今天吸引國內外好手參賽。全馬男子組由日本最強市民跑者川內優輝奪冠；女子組由肯亞2女將以1秒之差分獲1、2名。

今年萬金石馬拉松首獲IAAF銀標籤認證，分別舉辦馬拉松（42.195K）、迷你馬拉松（14K）及快樂馬拉松（7K）三個組別，吸引上萬民眾及國外菁英跑者參與，今天清晨在新北市長朱立倫鳴槍起跑下陸續由萬里出發。

新北市長朱立倫表示，今天的萬金石國際馬拉松在台灣開跑，最重要的一件事的是，它是台灣第一次獲得國際銀標籤認證的馬拉松，所以有來自於30國最好的國際選手共同參與。

他表示，這是一個台灣能夠進入國際賽事非常重要的一個里程碑，也希望大家有機會多多能夠參與，除了跑馬拉松也可以享受到北海岸萬金石最美麗的風光。

朱立倫表示， 萬金石馬拉松由銅標籤的認證升為銀標籤認證，這是全民一起努力的成果。相信再過幾年的努力，一定可以變成國際金標籤的認證。

主辦單位公布2018新北市萬金石馬拉松總排成績表前3名分別是，第1名Yuki Kawauchi 川內優輝（日本），2小時14分12秒；第2名Johnstone Kibet Maiyo 強史東．奇貝特．梅佑（肯亞）2小時14分40秒；第3名Aredom Tiumay Degefa阿瑞登．丘梅．達格飛（衣索比亞）2小時14分54秒。

女子組：第1名Rael Kiyara Nguriatukei 拉耶．奇雅拉．恩古里雅圖克（肯亞）2小時35分57秒；第2名Chemtai Rionotukei泉泰．里歐諾圖克（肯亞）2小時35分58秒；第3名Ji Hyang Kim金姬香（北韓）2小時38分10秒。（編輯：方沛清）1070318