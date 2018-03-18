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中央社

卓文萱嘔吐腿軟送醫 歌舞劇中斷演出

中央社2018/03/18 23:46
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北18日電）藝人卓文萱今晚結束歌舞劇「賽貂蟬」上半場演出後，中場休息在後台嘔吐腿軟送醫。歌手林俊傑也傳出昨晚在上海演唱會過程身體不適，經紀人表示他嚴重感冒發燒，所幸不是流感。

近日卓文萱全心投入歷史歌舞劇「賽貂蟬」演出，今晚傳出她身體不適，演出中斷，全民大劇團團長謝念祖晚間接受中央社記者電訪表示，目前卓文萱在醫院急診，還在做進一步檢查，初步判斷可能太累、壓力太大，導致腸胃不舒服。

謝念祖表示，卓文萱昨晚演出回家後就說身體有點不舒服，今天一來報到氣色就不太好，下午場勉強演完後，沒想到晚間結束上半場表演，中場休息就在後台嘔吐腿軟，「站都站不起來」，緊急送醫掛急診，主辦單位也宣布下半場演出中斷。

謝念祖指出，今晚「賽貂蟬」開場就延遲了20分鐘，中場休息又延遲10分鐘，他心疼表示，卓文萱個性十分好強，晚上努力撐完上半場演出，演員間知道她的狀況不斷互相關心幫忙，但台下觀眾都看不出來其實她狀況不好。

歷史歌舞劇「賽貂蟬」為全民大劇團與台北市立國樂團共同聯手，由卓文萱飾演貂蟬，並和飾演關羽的黃志瑋演出情侶，16日起至18日在台北城市舞台演出，但今晚「賽貂蟬」因故中斷演出，有關後續退票處理，主辦單位台北市立國樂團表示，明日會統一在官網公告。

另一方面，金曲歌王林俊傑世界巡迴演唱會「聖所」昨天晚間自上海起跑，有媒體報導，林俊傑昨晚在上海演唱會結束後，傳出疑似癱軟嘔吐，被保安緊急抬離，令不少歌迷擔憂林俊傑的健康狀況。

經紀人徐佩雲透過訊息回應表示，林俊傑結束演唱會後非常虛弱，工作人員為他添加衣物攙扶他，強調並非抬走，而是避免他再度著涼。

至於林俊傑身體狀況，徐佩雲說明，是嚴重感冒、發燒、咽喉腫痛，所幸不是流感；至於嘔吐情況，徐佩雲則說，是林俊傑下台的時候喉嚨很乾咳嗽，「吐了一口痰，不是嘔吐」。（編輯：徐崇哲）1070318

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