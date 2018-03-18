卓文萱嘔吐腿軟送醫 歌舞劇中斷演出

（中央社記者江佩凌台北18日電）藝人卓文萱今晚結束歌舞劇「賽貂蟬」上半場演出後，中場休息在後台嘔吐腿軟送醫。歌手林俊傑也傳出昨晚在上海演唱會過程身體不適，經紀人表示他嚴重感冒發燒，所幸不是流感。

近日卓文萱全心投入歷史歌舞劇「賽貂蟬」演出，今晚傳出她身體不適，演出中斷，全民大劇團團長謝念祖晚間接受中央社記者電訪表示，目前卓文萱在醫院急診，還在做進一步檢查，初步判斷可能太累、壓力太大，導致腸胃不舒服。

謝念祖表示，卓文萱昨晚演出回家後就說身體有點不舒服，今天一來報到氣色就不太好，下午場勉強演完後，沒想到晚間結束上半場表演，中場休息就在後台嘔吐腿軟，「站都站不起來」，緊急送醫掛急診，主辦單位也宣布下半場演出中斷。