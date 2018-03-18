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中央社

丁噹接音樂劇女主角 重新演繹一樣的月光

中央社2018/03/18 21:03
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北18日電）歌手丁噹邁入樂壇第11年，曾唱紅多部電視劇、電影主題曲，今年她將在音樂劇「搭錯車」擔綱女主角，同時也為音樂劇重新演繹經典歌曲「一樣的月光」，力求突破蛻變。

「一樣的月光」是1983年膾炙人口的電影「搭錯車」的經典歌曲，唱片公司今天發布新聞稿指出，丁噹為此歌重新翻唱時，揣想「搭錯車」女主角「阿美」命運多舛的身世，從期待、失落到絕望的情感變化，配合氣勢磅礡的音樂編制讓歌曲張力更強大、高音狂飆。

丁噹配唱完更有感而發說，如果歌曲「我是一隻小小鳥」是正能量帶給大家鼓舞勇氣，那麼「一樣的月光」則是讓悲傷痛苦全面釋放，讓大家都能在不同情緒中找到出口。

事實上，早在2013年丁噹就曾受邀首挑大梁擔綱新加坡版「搭錯車」女主角「阿美」，唱片公司說，當時創下13場完售演出，也讓丁噹對於劇中愛唱歌的「阿美」追求夢想掙扎與挫折的心情很有共鳴，如今經過2年的籌備後，丁噹也十分期待讓大家看見全新的她。

音樂劇「搭錯車」將在7月7日、8日於台中國家歌劇院大劇院開演起跑，7月14日、15日台北國家戲劇院、7月20日、21日高雄市立文化中心至德堂演出，門票4月1日中午11時起全面開賣。（編輯：陳怡璇／黃于）1070318

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