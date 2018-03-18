丁噹接音樂劇女主角 重新演繹一樣的月光

（中央社記者江佩凌台北18日電）歌手丁噹邁入樂壇第11年，曾唱紅多部電視劇、電影主題曲，今年她將在音樂劇「搭錯車」擔綱女主角，同時也為音樂劇重新演繹經典歌曲「一樣的月光」，力求突破蛻變。

「一樣的月光」是1983年膾炙人口的電影「搭錯車」的經典歌曲，唱片公司今天發布新聞稿指出，丁噹為此歌重新翻唱時，揣想「搭錯車」女主角「阿美」命運多舛的身世，從期待、失落到絕望的情感變化，配合氣勢磅礡的音樂編制讓歌曲張力更強大、高音狂飆。

丁噹配唱完更有感而發說，如果歌曲「我是一隻小小鳥」是正能量帶給大家鼓舞勇氣，那麼「一樣的月光」則是讓悲傷痛苦全面釋放，讓大家都能在不同情緒中找到出口。