股市還能進場？股票團隊獎得主這樣說…

今（2018）年來全球股市波動加大，以美股來例，1月之前屢創新高，2月之後又大幅回落，讓人摸不著頭緒。展望後市，今年一舉拿下2018年《智富》股票團隊研究獎，並囊括諸多基金獎項而榮膺本土投信大贏家的復華投信，其投資長邱明強分析美股短期間因漲多而修正，然而在企業獲利成長支持下，本益比將可望回到合理區間，消除股市過熱的隱憂。

美國近來經濟數據強勁，引發市場擔憂通膨升溫，並促使央行加速升息，但邱明強表示，美國通膨情況尚不明顯，預期美國聯準會至少今年上半年都會維持溫和寬鬆政策，投資人不必過度擔心。此外，美國經濟好轉再加上企業減稅，外界預估企業獲利成長率將上修，使美股本益比可望回到合理區間，股市應不至於有過熱的隱憂。

在全球市場中，除美股前景樂觀，邱明強也看好擁有許多優質企業的中國大陸市場，這些企業的創新商業模式領先全球，且擁有長期的競爭力，又有大陸經濟基本面支撐，後市展望相對樂觀。至於台股市場，復華數位經濟基金經理人周奇賢表示，今年台股企業預估獲利成長率可望在6%到10%之間，本益比來到17倍，台股加權指數仍有機會挑戰高點。

在產業部分，周奇賢表示，半導體產業仍很有發展空間，因為相關應用層面越來越廣，如行動裝置、車用電子、智慧家電等，另5G相關與無線充電、快速充電都是趨勢話題或有潛力的新題材；金融股則可鎖定升息概念股。至於沉寂2年的生技股，在政府加持及部分生技公司繳出亮眼成績單下，預估整理之後將有機會轉佳。

看好未來前景，卻不知從下手？在茫茫投資市場中找對產業及標的並不容易，不妨從一年一度的基金獎中，輕鬆找出好標的！以2017年BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎為例，復華投信一舉拿下7座大獎，為本土投信蟬聯2年最大贏家，其中還拿下最佳基金公司獎-台灣中小型股票傑出表現獎。

無獨有偶地，在得獎率不到1%、堪稱基金界奧斯卡獎的「晨星最佳基金獎（台灣）」暨「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」，復華投信更是股債雙贏，一口氣拿下4座大獎。

復華投信有多達百人的投資研究團隊，多年來以自行開發、不斷精進的投資模型演算法為其優勢，這次再度拿下團體大獎-股票型基金團隊研究獎，可見得獎並非偶然，擁有傲人的投資研究實力才能在基金獎中一再獲獎。

除了團隊研究獎之外，科技股票型基金獎由復華數位經濟基金奪得，該基金去年報酬率達51%，優於同期間台股基金平均報酬率的27.15%與科技型平均的31.62%。另外，台灣股票型基金由復華中小精選基金奪得、台灣多元資產基金獎則由復華傳家二號基金拿下。

復華投信表示即日起網路定時定額復華精選基金，可享終身扣款 0 手續費優惠！建議投資人不妨透過定時定額或分批進場布局復華基金，把握下一波投資契機。