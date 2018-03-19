廣編／春天粉豹力　STAYREALx粉紅豹聯名登場

粉紅勢力持續在全世界延燒，無論是精品、彩妝、球鞋或是餐廳都能看到粉色元素，也是近期最受注目的大勢色彩。走在創意前線的STAYREAL與旗下女裝品牌ROCKCOCO趁勢搭上這股粉色旋風，攜手知名的卡通人物「粉紅豹」推出聯名系列，釋放前所未有的「粉豹力」。堪稱美式卡通史上最經典的粉系代表「粉紅豹」，是第一個不用開口說話也能充滿魅力的卡通明星，僅以迷人眼神以及性感的肢體動作，加上琅琅上口的爵士樂旋律，為全世界的大人與小孩帶來許多歡樂與回憶。這次STAYREAL x粉紅豹聯名系列以「百變粉紅豹」為創意概念，帶大家深入認識粉紅豹的生活日常，用他的招牌動作與慵懶神情，打造出唯妙唯肖的潮趣感；女裝ROCKCOCO則以「浪漫粉紅豹」為設計主軸，結合色彩鮮明的緹花圖騰，增添一抹女孩專屬的浪漫情懷。這次推出的聯名新品除T恤外，還特別設計多款流行剪裁版型，提供豐富多元的穿搭選擇，包括街頭風格的Oversize、舒適時尚的落肩寬袖與寬鬆長版，還有簡單有型的短版上衣…等，無論男女都能輕鬆駕馭，滿足大家對衣著的需求與期待。全新粉紅豹聯名系列將於2018年3月7日起在台北、香港、上海、北京、廣州、東京等亞洲重要城市陸續上市。