廣編／春天粉豹力　STAYREALx粉紅豹聯名登場

粉紅勢力持續在全世界延燒，無論是精品、彩妝、球鞋或是餐廳都能看到粉色元素，也是近期最受注目的大勢色彩。走在創意前線的STAYREAL與旗下女裝品牌ROCKCOCO趁勢搭上這股粉色旋風，攜手知名的卡通人物「粉紅豹」推出聯名系列，釋放前所未有的「粉豹力」。堪稱美式卡通史上最經典的粉系代表「粉紅豹」，是第一個不用開口說話也能充滿魅力的卡通明星，僅以迷人眼神以及性感的肢體動作，加上琅琅上口的爵士樂旋律，為全世界的大人與小孩帶來許多歡樂與回憶。這次STAYREAL x粉紅豹聯名系列以「百變粉紅豹」為創意概念，帶大家深入認識粉紅豹的生活日常，用他的招牌動作與慵懶神情，打造出唯妙唯肖的潮趣感；女裝ROCKCOCO則以「浪漫粉紅豹」為設計主軸，結合色彩鮮明的緹花圖騰，增添一抹女孩專屬的浪漫情懷。這次推出的聯名新品除T恤外，還特別設計多款流行剪裁版型，提供豐富多元的穿搭選擇，包括街頭風格的Oversize、舒適時尚的落肩寬袖與寬鬆長版，還有簡單有型的短版上衣…等，無論男女都能輕鬆駕馭，滿足大家對衣著的需求與期待。全新粉紅豹聯名系列將於2018年3月7日起在台北、香港、上海、北京、廣州、東京等亞洲重要城市陸續上市。
STAYREAL x粉紅豹聯名共有三大風格，一一盤點粉紅豹的各種魅力，為大家帶來耳目一新的「粉豹力」。包括街頭潮流風，演繹粉紅豹獨有的玩酷潮流，不但大跳街舞還會調皮耍帥；另外還有爵士慵懶風，捕捉粉紅豹最慵懶自在的時刻，讓你跟著他一起Relax一下。最後就是STAYREAL最具代表性的創意變身風，以滿版人物設計詮釋粉紅豹的天生萌感，加上令人融化的可愛表情，款款都令人愛不釋手。ROCKCOCO x粉紅豹聯名系列大玩「浪漫花卉風」，讓調皮搞怪的粉紅豹也能增添一抹女孩的浪漫情懷。這次的聯名新品除了在圖騰上表現創意外，在顏色上也特別選用時下最流行的粉色系，並搭配多款特殊剪裁版型，提供舒適又時尚的穿著體驗。