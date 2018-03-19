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超大廣島牡蠣、生食級干貝入菜　海鮮相撲鍋春季限定

記者陳致宇／台北報導2018/03/19 12:15
▲黑毛屋以相撲鍋為靈感開發春季新品「海鮮相撲鍋」。（圖／記者陳致宇攝）
▲黑毛屋以相撲鍋為靈感開發春季新品「海鮮相撲鍋」。（圖／記者陳致宇攝）

吃火鍋不只是冬天的專利，一年四季都能有不同的美味可以品嚐。日式鍋物品牌春季以傳統相撲火鍋為靈感，將當季生產的頂級海鮮，及象徵「不敗」的宜蘭土雞肉匯集一鍋，改良後的湯底吃起來較清爽無負擔，讓春天注入滿滿活力。


▲使用廣島牡蠣、生食級大干貝、挪威鮭魚、白蝦，以及在地宜蘭生產的黑羽土雞肉，山珍海味通通入鍋。（圖／記者陳致宇攝）

相撲鍋原本是日本為了培養相撲選手高大魁梧的體型發明的料理，一鍋裡面匯集多樣海鮮、肉品、季節蔬菜，具有豐富的營養價值，其中一定要有的雞肉，象徵相撲雙腳站立「不敗」，具有祈求獲勝的意涵。


▲一鍋裡面匯集多樣海鮮、肉品、季節蔬菜，具有豐富的營養價值。（圖／記者陳致宇攝）

黑毛屋以相撲鍋為靈感開發春季新品「海鮮相撲鍋」，使用廣島牡蠣、生食級大干貝、挪威鮭魚、白蝦，以及在地宜蘭生產的黑羽土雞肉，搭配當季綠竹筍、油菜花等季節蔬菜，用料理感受春天萌芽的生命力。


▲黑毛屋以烏龍麵及醬煎豬五花為收尾，濃郁的口味及香氣令人滿足。（圖／記者陳致宇攝）

吃完火鍋，有別於一般餐廳以雜炊為收尾，而是將手工製作的讚岐烏龍麵放入火鍋中慢煮，吸附最後的鍋底美味精華，再放入經由柴魚醬油煎燒的豬五花，灑上蔥花、白芝麻，淋上熱騰騰的濃郁湯頭，撲鼻而來的香氣與味蕾滿足，帶來滿滿的幸福感暖上心頭。
 

關鍵字黑毛屋火鍋相撲鍋海鮮美食
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