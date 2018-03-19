台積電跌逾1%　台股早盤震盪游走11000點上下

美股上周五呈現小漲態勢，亞股今（19）日多走跌，日股更跌逾1%。台股開盤則跌22.89點，加權股價指數以11004.81點開出，早盤走勢一度向下，11000點大關失守。各類股部分，早盤電子跌0.5%、金融跌0.4%。指標股台積電跌逾1%、鴻海跌0.4%、大立光跌0.4%。群創與友達較為強勢，聯發科更是漲超過4%。

台股上周五終場則小漲9.25點，收在11027.7點，11000點失而復得，周線連二紅。台股今（19）日開盤跌22.89點，加權股價指數以11004.81點開出。各類股部分，早盤電子跌0.5%、金融跌0.4%。其他，有較大漲跌幅的有資訊服務類股漲0.7%、百貨跌逾1%。

個股部分，指標股台積電跌逾1%，來到251元。鴻海跌0.4%，來到92.5元。大立光跌0.4%，來到3675元。群創與友達較為強勢，分別漲0.7%與1.8%。南亞科漲逾1%，聯發科更是漲超過4%，來到331元。早盤量大走揚的個股還有中美晶、禾伸堂、建達、宸鴻、世紀鋼等，漲幅在3%以上。至於新光金、彩晶跌超過3%，遭到調節。