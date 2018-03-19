蓋燃煤電廠是痛苦的選擇　李應元：唯有節電才能減少空汙

深澳燃煤發電廠日前通過環差案，引起外界關注，環保署長李應元今（19）日表示，不管是他個人角度、國家角度或全世界的角度，大家都不希望有燃煤電廠，但就連綠能發展最好的德國，也沒有辦法說明何時讓燃煤電廠除役，唯有節電，減少能源消耗，才能減少空汙，「這是很痛苦的選擇」。

李應元指出，每一種能源都會帶來空汙問題，環保署對空汙議題的敏感度都從每日早上五點就關注。深澳電廠已經用了最佳的技術，也說明環評通過的承諾是最低的標準，氮氧化物、硫氧化物都比原電廠的規畫降低 3 分之 2，而未來的深澳電廠技術只會更精進，比如脫硫、除氮等專業技術。