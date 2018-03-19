影／陳明通回鍋陸委會　保證台海穩定、讓各行各業賺大錢

陳明通表示，陸委會主委這個職務攸關台灣兩千三百萬人民的身家性命以及財產安全，責任非常重大。他要向全國同胞保障將在總統蔡英文和行政院長賴清德的領導下，戮力從公，擬定並推動各項大陸政策，竭盡所能維護台海和平穩定。

陸委會主委交接典禮今（19）日舉行，政委羅秉成擔任監交人，陳明通致詞時表示，非常榮幸有機會再度回到陸委會擔任主委，他保證未來戮力從公，竭盡所能維護台海和平穩定，「讓各行各業，都能夠安居樂業，賺大錢」。

陳明通說，他是歷屆陸委會主委，擔任主委以前去過大陸，而且是去過最多次的人。回想民國 80 年第一次踏上北京開始移動研究，至今算來也有 28 個年頭，不僅走遍大江南北，見證了大陸翻天覆地的轉變，也認識了無數朋友，從陌生到熟識，從開始的相互激辯，到後來心平氣和地討論各種議題，進而能夠將心比心，換位思考，求同存異。

陳明通強調，這些寶貴經驗，都將轉化成個人未來在工作崗位上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

羅秉成表示，陳明通曾兩度借調到陸委會擔任副主委、主委，嫻熟兩岸事務及陸委會業務，深受總統及行政院長的賞識和信賴，適才適所，「今天算歸隊」。新政府上台以來，兩岸關係面臨新的挑戰，陸委會主委一職是一份艱鉅的工作，一定要有相當承擔才願意歸隊回鍋，相信陳明通一定能領導陸委會同仁順利展開各項工作，讓兩岸能夠展開良性互動的新舉。

陸委會副主委林正義致詞表示，歡迎陳明通以老長官的身分回到陸委會，接下主委重擔，陳明通是著名的兩岸通，有句話說「有阿通師事情必能通順」。日前行政院已承諾增加大陸研究經費，相信未來在陳明通的帶領下，陸委會必然能更有智慧、力量，因應兩岸關係的機會與挑戰。