毒嫂殺姑封屍案　3年前婆婆病死電梯裡

▲新北市新莊區一名張姓女子日前與小姑葉姓女子發生口角後，涉嫌以黑色啞鈴（圖）攻擊葉女頭部，並將她淹入水中致死，更以水泥封屍， 17 日傍晚張女遭警方以殺人罪嫌移送檢方。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真107年3月17日

17 日在新北市新莊區傳出這起駭人聽聞的嫂嫂殺小姑封屍命案，張姓大嫂和葉姓小姑長期不合，竟持啞鈴狠砸葉女頭部，將她拖到浴室內溺死，並將遺體用水泥封屍在房內，手段相當凶殘，引發社會關注。案發後一家人背景不斷遭起底，有鄰居表示， 3 年前葉家婆婆曾病死在大樓電梯內。

根據《蘋果日報》報導，有鄰居指出，葉家婆婆 3 年前病逝在大樓電梯內，凶嫌張姓嫂嫂一家人先前與公婆、小姑同住一個屋簷下，婆婆生前曾抱怨過媳婦態度不佳，都只煮自己的飯，絲毫不顧慮小姑和公婆，公婆過世之後，小姑和張女一家人仍繼續住在一塊，不過張女仍與小姑長期不合，引發殺機。

據了解，葉家婆婆在泰山、新莊福壽街另還有房子出租，鄰居曾勸婆婆既然媳婦與家人相處不和睦，為何不讓媳婦搬到其他的地方居住，婆婆當時未接受提議，終釀成這起慘絕人寰的人倫悲劇。

凶嫌張女 17 日傍晚遭移送新北地檢署複訊，面對媒體詢問不發一語，檢方複訊後，認為張女涉犯殺人重罪，有逃亡及串、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。



▲新北市新莊區傳出駭人聽聞的水泥封屍案，警方以房內有「無形的」在，才讓張女卸下心防，坦承犯行。圖為張女購買水泥的監視畫面。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真107年3月17日