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FII火速登陸股引磁吸效應？顧立雄：只有鴻海才玩得起

記者顏真真／台北報導2018/03/19 10:46
▲金管會主委顧立雄3月19日赴立法院財委會就「如何防止中國大陸股市磁吸效應」 專題報告 。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會主委顧立雄3月19日赴立法院財委會就「如何防止中國大陸股市磁吸效應」 專題報告 。（圖／NOWnews資料照）

鴻海集團大陸子公司富士康工業互聯網公司（FII）創大陸A股 IPO 上市速度最快紀錄，從申請到批准只花36天，引發市場擔憂大陸股市恐產生磁吸效應，台灣資本市場將遭邊緣化。對此，金管會主委顧立雄今（19）日表示，也只有鴻海才玩得起，其他企業能否仿效要再觀察，像是南僑也要過去，但就不可能是這麼快速的作業方式。

顧立雄今日赴立法院針對「如何防止中國大陸股市磁吸效應」進行專案報告及備詢。顧立雄受訪時指出，在全球化的現今，不只中國大陸，全球大家都一樣在磁吸，台灣是小型開放經濟體，也隨時面臨資金移動的風險，跟國際匯率和利率環境受到的影響。

顧立雄說，雖然大家擔心磁吸效應的問題，但也只有鴻海才玩得起這遊戲，畢竟鴻海是將一個幾10億的公司，短時間內透過購併、股權交換，讓FII達到這樣的市值，符合大陸證監會「即報即審」的條件，這也是鴻海全球布局的一部分。

顧立雄表示，鴻海全球布局情況，其他企業要仿習也不一定仿習得來，而且若因這單一事件就會產生磁吸，他覺得還不至於，不是每家公司都能像鴻海這麼快，南僑不是也要過去嗎？南僑的就不可能是這麼快速的作業模式，但金管會會關注整個全球資金的移動。

國民黨立委曾銘宗則質疑，看不出磁吸效應是專業問題、鴕鳥心態，鴻海FII大陸掛牌，對台灣資本市場重大的分水嶺，如果大陸不斷鼓勵台灣已在大陸投資的1178家上市櫃公司的子公司，都在大陸掛牌，未來大陸子公司市值將大於台灣母公司時，會要求母公司下市。

曾銘宗認為，金管會目前提出的因應措施是「小對策」，建議顧立雄心態要先調整、要嚴肅應對，若慢慢地觀察大陸後續開放情況，台股只會慢慢被邊緣化。

國民黨立委賴士葆則問到要不要也爭取優質A股在台上市？既然「他們搶我們的，我們就搶他們的」，據了解，目前在台上市櫃公司子公司在大陸掛牌待審有2、30家。顧立雄則回應，「我們現在有限制，有陸資不能在台上市」。

賴士葆進一步追問你可以打破法律限制、設門檻？顧立雄強調，這涉及兩岸監理環境能否有效監理，目前重點仍在吸引海外及大陸台商回台上市，對於有2、30家台企子公司在大陸待審掛牌，他說，「這資訊我沒看到。」

關鍵字鴻海fiia股大陸股市金管會顧立雄上市櫃
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