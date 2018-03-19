深澳電廠讓備用容量率達超15%？經濟部報告恐於法不合

立法院衛環委員會今(19)日專案報告「針對深澳火力發電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空氣品質造成嚴重之汙染與影響」專案報告，經濟部提供的書面報告寫著「深澳發電廠更新擴建計畫，是為了確保在 2025 年備用容量率達到 15% 以上」，不過根據《備用供電容量管理辦法》規定備用容量以十五%計算，經濟部報告說法恐跟法規不同調。

根據《備用供電容量管理辦法》第四條規定，「負擔備用供電容量義務者應備之總供電容量數額，依下列公式計算…，前項適當備用供電容量率，於本辦法施行之日起一年內以百分之十五計算，其後得依電力可靠度審議會檢討，經電業管制機關公告修正之。」

其實台灣民眾常把「備用容量率」與「備轉容量率」兩個概念搞混，「備用容量」是指所有機組總發電容量，扣除一年當中最高用電尖峰換算所得的數值，數值越高供電越穩。但發電機組總需要維修、保養，所以「備轉容量」就是指當天所發的電，扣除當日用電換算的數據。

在去年發生 815 全台大停電後，藍營前政務官們群起攻訐民進黨政府調低電力備載容量，導致大潭電廠跳電後，瞬間減少十二%電力供應，才一下讓全台灣陷入停電恐慌。

當時徐國勇的回應是，《電業法》相關法令，僅針對「備載容量」訂定十五%的上限，上述規定僅屬建議性質，並沒有規定下限。但其實法規規定的是備用容量，而非「備載容量」。不論如何，本次經濟部報告上出現的備用容量率達十五%以上，與法規並不符合。