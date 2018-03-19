台人殺陸生在韓國被逮　外交部：爭取引渡回台受審

國人翁瑞凱（41 歲）本月 16 日赴韓國旅遊，在入境後被逮捕留置；經我駐韓代表處查證，翁瑞凱被控於 2006 年間，在加拿大溫哥華就讀語言學校時，與另外兩名台灣留學生在某處商場，和兩名大陸留學生發生口角。翁涉嫌開槍朝大陸留學生射擊，造成 19 歲大陸留學生張紹新傷重不治、另一人受傷。當時，加國警方以二級謀殺和謀殺未遂兩項罪名發出全國通緝令，但翁逃回台灣。 2013 年 12 月，加國警方通報國際刑警組織，由國際刑警組織發布（INTERPOL）紅色通報（Red Notice）對象。

遭國際通緝的翁姓國人在韓國被捕，外交部次長吳志中今（19）日表示，翁姓國人不僅有中華民國國籍，並且擁有加拿大籍，台灣方面會爭取把翁姓國人引渡回台灣，但也必須尊重韓國方面的決定。如果韓國方面決定將翁男送回加拿大，因為翁男也具有加拿大國籍，並不會傷害我國主權，這是國際法慣用的方法。

對此，吳志中表示，我方已經聯絡加拿大警方，加拿大警方說他們會引渡回去，台灣也會爭取把把翁姓國人引渡回台，但必須尊重韓國的決定。如引渡回台受審，台灣也需要加拿大提供相關資料，這些都在洽商當中。

吳志中強調，因為翁男也具有加拿大國籍，如果韓國決定將翁男送回加拿大，不至於傷害我國主權，這是國際法慣用的方法。

吳志中說，嫌犯其實是在 2006 年犯罪，曾經棄保回台，加國當時想要引渡回去，因為台加雙方沒有引渡條約，加國也沒有提供我方犯罪資料，所以案子一直懸到目前。

法務部長邱太三說，台灣跟美國、越南、菲律賓都簽訂司法互助，採個案式互惠方式，如果對方願意承諾，就會採取相關機制。

邱太三指出，我刑事警察局跟各國的刑事局，會透過相關管道瞭解。翁男具中華民國國籍，因此還是希望可以將他引渡回台偵辦，不管是個案或是各種管道，大家一起洽商。